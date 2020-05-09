Российский певец Филипп Киркоров заставил детей читать стихи ко Дню победы

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз страницы).

Филипп Киркоров приучает своих детей-близнецов Мартина и Аллу-Викторию почитать память ветеранов, которые дали отпор немецким захватчикам. В честь Дня победы поп-король вывел своих наследников в живописное место, похожее на лес, поставил прочесть на камеру стихотворение "Я никогда не видела войны". Малыши рассказали об ужахас войны, которая "уносит все святое.

Сам отец семейства остался за кадром, зато поздравил своих поклонников в описании:

"С днём Великой Победы! С 9 мая!

Пусть на лицах цветут улыбки, а слёзы льются только от радости. Спасибо всем тем, кто воевал во имя мира и свободы, мы искренне гордимся ими и храним вечную память 🙏🏻".

Пользователей социальной сети растрогал пост Филиппа Киркорова и выступление его детей.

"Какие дети молодцы...вот это гордость 🔥🔥🔥🔥"; "Какие молодцы, браво‼️‼️‼️"; "С Праздником Великой Победы!!! 🙏🙏🙏 🔥🔥🔥 Детки умницы какие!😄"; "Молодец 👍 дети просто прелесть!".

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Киркоров распродает личные вещи, но у Волочковой все еще хуже: "Нет денег на еду".

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".