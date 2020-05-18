Певица Надежда Мейхер-Грановская, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», показалась перед поклонниками в платье без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сиюминутное влечение», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что ан снимке Мейхер позирует в желтом платье, из-под которого выглядывают внушительные объемы звезды. На другом снимке Мейхер позирует с мокрыми волосами и повязкой на глаза.

Несмотря на красоту певицы, поклонники Мейхер были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадрами звезда поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер сверкнула прелестями в пикантном наряде.

На кадре певица предстала в длинном черном платье, которое подчеркнуло ее внушительные формы. Заняв игривую позу, певица продемонстрировала оголенные плечи и, судя по фото, певица не одела лифчик.

Кроме того, она поделилась с поклонниками своим новым стихотворением. Может, именно благодаря этому таланту она в свое время блистала в составе группы "ВИА Гра".

В комментариях под постом поклонники оценили не только ее соблазнительные изгибы, но и глубину души.

"Красота завораживает, и я не перестаю удивляться, как столь привлекательная внешность сочетается с не менее красивой душой", "Богиня", "Вы очень красивая девушка", "Классный стих!!! Мне правда очень понравился! Супер!!! А у вас талант милочка", - писали под постом Мейхер.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.