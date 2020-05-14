Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников и сверкнула безупречной улыбкой на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, в посте знаменитость благодарит своих подписчиков за помощь, которую они оказали тяжелобольному ребенку и призвала их не останавливаться на этом. На самой фотографии Асмус позирует в свитере, демонстрируя на камеру безупречную улыбку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка какая, улет», «милота!», «боже, это невероятно», «обожаю тебя», «Люблю вашу улыбку 😍 и уверенна не только я», «Кристина, признайтесь, у вас дома висит портрет, который стареет вместо вас? Или может молодильные яблочки? 🍏», - пишут они.

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«Сейчас в очередной раз разговаривала с одним блогером, у которого 0 подписок. И нам мой вопрос почему? 🤔 Ответ: «Нууу, так многие делают. Вроде модно. На странице красиво смотрится. И для бизнеса лучше.» 📈🙈 И так многие отвечали 🤷🏼‍♀️ Добавляя «но ты не волнуйся, я всё равно захожу к тебе на страницу постоянно. И к другим захожу. Артистам и друзьям. Интересно же» 😂🤯 WTF?! В чем смысл, если это не детокс от ненужной информации? Мы типа крутые, мы выше подписок?))))) 💟», - говорится в сообщении.

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