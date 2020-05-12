Модель, блогер і актриса Єлизавета Василенко, яка стала популярною після виходу серіалу "Школа", показала ніжне фото на заході сонця

Фото красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Актриса стояла на балконі на тлі призахідного сонця. Вона тримала в руках іграшку і посміхалася на камеру. Варто відзначити, що дівчина була при повному параді: у неї було накручене волосся і зроблений яскравий макіяж. Вона використала помаранчеві тіні – один із трендів 2020 року.

За годину пост Василенко зібрав майже 40 тисяч лайків. В коментарях всі захоплювалися її ніжним образом і ангельською красою.

«Найкраща дівчинка», «Як можна бути настільки ідеальною?», «Ангелок», «Гарна», «Найкраща, шалено красива», «Яке волосся», «Боже як від тебе світить щастям», «Лялечка», «Бездоганна», «Незрівнянна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 21-річна Єлизавета Василенко дуже популярна в молодіжній мережі Тік Ток. Вона записує різні відео з танцями та кумедними мініатюрами. Для одного відео красуня вибрала короткий топ з голою спиною. В процесі танцю вона засвітила зайве. Коли вона танцювала, топ постійно задирався.

Зазначимо, що свою кар'єру Ліза починала як модель і косплеєр. Вона працювала в Японії та Південній Кореї.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко влаштувала спекотні танці, посвітивши принадами на камеру: «Бомба».

Як повідомляла Politeka, Єлизавета Василенко блиснула формами в одній білизні: «Бомбезний».

Також Politeka писала, що Єлизавета Василенко перетворилася на копію Дорофєєвої: "Скільки уколів в губи вколола?".