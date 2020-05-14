На днях Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, отпраздновала 28-летия
Красотка пригласила гостей и отпраздновала день рождения, пишет Politeka.net. Некоторое время назад модель опубликовала в Инстаграм пост с фото, на которых показала, как проводила праздник.
Звезда надела короткий, яркий, блестящий комбинезон с большим декольте.
Из большого выреза в районе груди едва не выпадали пышные прелести без белья.
Тонкая талия, длинные, стройные ножки и яркая улыбка - эти снимки просто превосходны.
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Волосы красотка убрала в высокий хвост, а завершили ее образ аксессуары.
"Немного опоздала, но большое спасибо всем за пожелания в честь дня рождения и спасибо моей карантинной команде за то, что она была такой особенной!!!! Не каждый день вы можете заставить четверых девушек одеться в блестки и выйти на задний двор, поэтому я действительно ценю вас!!!!! 😭💘🙃", - подписала фото звезда.
За 12 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети еще раз написали пожелания красотке, а также восхитились ее формами.
Напомним, Оливия Калпо предстала в соблазнительном наряде в компании жениха. Модель была в длинном белом платье без белья. Наряд имел большие вырезы по бокам, из-за чего можно немного заметить ее грудь.
Платье держалось на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей.
Ранее сообщалось, что Оливия Калпо была в синем костюме: облегающем топе и леггинсах. Грудь звезды выделялась из топа, а штаны не только подчеркнули тонкую талию, но и упругие ягодицы.
Живот модели требует особого внимания, ведь он, можно сказать, стальной.
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