Відомий співак Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе без одягу

На фото Томас позує в голим торсом, досить великою бородою і пошарпаними волоссям. Нойвірт прикрив очі від сонця, а у вухах у нього можна побачити бездротові навушники. Завдяки знімку можна побачити, що торс у співака досить кошлаті, а ще підкачаних. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі, що повернув мої волосся у форму. Спасибі тобі, Кармен".

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Красива картинка. Гарний чоловік на картинці. Дякую. Кармен", "Боже мій, яке тіло молодика. Яка супер-красива картинка", "Насолоджуйся сонячним днем! Я з нетерпінням чекаю 5, до речі, ти завжди виглядаєш чудово", "Так погано, що вам не подобаються пані, у вас є тіло мрії і абсолютно чарівна харизма".

Повідомлялося, що зірка пісенного конкурсу «Євробачення» Кончіта Курст показав себе без косметики.

«Блаженство, блаженство і щасливих вихідних», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Нойвірт позує з коротким волоссям і бородою. З носа хлопця стирчить кільце. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

Нагадаємо, Кончіта Вурст повернулася до легендарного образу, викликавши фурор в мережі

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