Украинские соцсети захлеснула волна фото семейных фото и трогательные поздравления. Всему виной Международный День матери, который в этом году выпал на 10 мая
Представители шоубиза не стали исключением и также делилились снимками своих драгоценных родительниц, передает Politeka.net.
Так, певица Настя Каменских показала свою маму-блондинку - будто бы старшая сестра. Примечательно, что у них схожие прически, хоть цвет волос разный. Женщины с улыбками посмотрели в камеру. Теплое и душевное фото собрало многочисленные комментарии.
"Ничего себе какая у Вас мама красотка)"; "Это ваша мама!!!!!!! Красотки вы обе!"; "светленькая круче"; "Очень милые и красивые 💕", - пишут в сети.
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Певица Джамала также похвасталась своей мамой в Инстаграм. Артистка нежно обняла ее за плечи и призналась: "Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама ❤️ Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем!"
Не отстала от коллег и певица Ирина Билык. Обе в пестрой одежде, с букетом цветов и ярким макияжем - сегодня у мамы артистки двойной праздник, еще и день рождения.
"Любите и цените своих матерей! С Днём матери поздравляю всех прекрасных мамочек!", - поделилась Ирина.
Очень похожа на свою родительницу актриса Ольга Сумская, которая также присоединилась к "флешмобу" поздравлений. Она нежно назвала маму "хранительницей, своим солнцем и своей радостью". Актриса опубликовала селфи, показав крупным планом лица.
Певица Ани Лорак удивила фото с мамой - миниатюрной женщиной в строгом черно-сером платье, но с милой улыбкой. Мама обняла звездную дочь за талию.
"Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители!", - подписала фото Лорак.
Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.
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