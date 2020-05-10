Звезда превзошла сама себя

Супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула безупречной фигурой в наряде из сетки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Келли Гейл на Burning Man’19», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Келли Гейл позирует посреди пустыни, где должны сжечь статую человека. На звезде только наряд из сетки без белья, а ее пикантные места прикрывают лишь две наклейки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невозможно оторваться», «Роскошная крошка», «вау, какая красоточка», «на это можно смотреть вечно», «огонь!», «это слишком горячо, обожаю тебя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, шведская модель из бренда Victoria’s Secret Келли Гейл предстала перед фанатами в приспущенном купальнике на пляже.

«Гавайи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Гейл позирует в полуспущенном купальнике, который минимально прикрывает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастическая», «вау, бомба», «это очень красиво», «Келли – ты непревзойденная!», «очень горячо», - пишут они.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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