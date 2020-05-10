Супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула безупречной фигурой в наряде из сетки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Келли Гейл на Burning Man’19», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Келли Гейл позирует посреди пустыни, где должны сжечь статую человека. На звезде только наряд из сетки без белья, а ее пикантные места прикрывают лишь две наклейки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Невозможно оторваться», «Роскошная крошка», «вау, какая красоточка», «на это можно смотреть вечно», «огонь!», «это слишком горячо, обожаю тебя», - пишут они.
Как сообщалось ранее, шведская модель из бренда Victoria’s Secret Келли Гейл предстала перед фанатами в приспущенном купальнике на пляже.
«Гавайи», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Гейл позирует в полуспущенном купальнике, который минимально прикрывает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Фантастическая», «вау, бомба», «это очень красиво», «Келли – ты непревзойденная!», «очень горячо», - пишут они.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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