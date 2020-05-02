Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала перед поклонниками в нежном, и в то же время в горячем, образе

Красотка позировала на пирсе, позади нее можно было увидеть голубую воду, пишет Рoliteka.net.

Звезда предстала в черном купальнике с блестками. Тоненькие лямки будто оплели грудь, придавая образу пикантности. Купальник подчеркнул пышный бюст.

Также Келли надела коротенькие шорты, держащаяся на ее тонкой талии. Нельзя не заметить рельефы знаменитости, в частности, ее стальной пресс: "Фантастика".

Аккуратная цепочка на шее и маленькие сережки дополнили образ.

Келли сделала неаккуратную гульку из волос. Модель оперлась о руку и будто наслаждалась ветерком. На одном из снимков Гейл даже закрыла глаза от наслаждения.

Стоит отметить, что на звезде не было макияжа, но при этом она выглядела великолепно.

В посте Келли рассказала, что опубликовала в своем YouTube то, как занимается спортом.

За 15 часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу комплиментов и сказали, что обязательно посмотрят видео с ней.

Напомним, Келли Гейл позировала в купальнике, лежа в сауне.

Тело модели было влажное от пота. Выглядела она горячо и в то же время очень мило. Верх купальника имел белое колечко в пикантном месте на груди, а плавки держались на тоненьких лямках.

Келли смотрела в камеру, водя камеру от лица по телу.

Ранее мы писали, что Келли Гейл разделась и прикрылась лишь руками и нечто похожим на полотенце.

Несмотря на это, все равно нельзя было не обратить внимания на сочные прелести и шелковую кожу звезды.

Келли смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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