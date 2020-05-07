36-летняя украинская певица Джамала поделилась "ужасами", с которыми столкнулась во время своей учебы в консерватории

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, а также обратилась к украинцам с предложением провести музыкальный мастер-класс.

Беременная артистка предстала в белом обтягивающем платье с рукавами-рюшами, с как всегда идеальным макияжем нежных розовых тонов и прямой укладкой. Несмотря на улыбку на фото, Джамала посвятила пост воспоминаниям об учебе: на сколько было трудно, но она справилась.

"Когда я училась в консерватории, урок по моей специальности, вокалу, был на 8 утра. И это не означало, что для меня он начнётся в 8. Просто к этому времени нужно было быть в классе, слушать своих одногруппников и ждать своей очереди. Мне казалось, что это полное безумие, издевательство над детьми и прочее 🤯 Кстати, я потом уже узнала, что это распространённая практика во многих музыкальных вузах мира", - поделилась певица.

Кроме того Джамала анонсировала мероприятие: "Прямой эфир о вокале, который вы так поддержали, я даже не хочу называть мастер-классом, это скорее урок. Я петь не буду!🤪 Петь будете вы!!!!! Да-Да-Да! Мы будем разбирать именно ваши ошибки. Я буду подключать к прямому эфиру того, кто задал вопрос. И уже на его примере в режиме онлайн мы разберем сложности и технические проблемы, с которыми сталкиваются вокалисты".

Всего за час поклонники успели более 3 000 раз оценить пост артистки "сердечками". Комментирующие поблагодарили Джамалу за шанс.

"Я бы очень хотела получить от вас урок 😍в прямом эфире"

"Чудова ідея, ефір про вокал - це як океан в наперсток втиснути. А так хоч якісь орієнтири для розмови.👏"

"Это просто праздник какой-то!! Спасибо заранее!"

"Боже яка ти гарна😍"

Ранее мы сообщали, Джамала поделилась в соцсети тем, как тяжело заниматься пением во время беременности. Однако, как видим, она все же продолжает петь, более того, организовывает музыкальные онлайн-встречи.

"Что касается пения во время беременности, то тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время и кажется, что ты всегда распета", - написала звезда.

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