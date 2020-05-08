Шведская модель из бренда Victoria’s Secret Келли Гейл предстала перед фанатами в приспущенном купальнике на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Гавайи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Гейл позирует в полуспущенном купальнике, который минимально прикрывает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастическая», «вау, бомба», «это очень красиво», «Келли – ты непревзойденная!», «очень горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 24-летняя шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret взбудоражила сеть откровенным фото.

Красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на фоне океана.

Горячая брюнетка с мокрыми волосами остановилась на деревянной конструкции, видимо, только что выйдя из теплых волн, дабы попозировать. На ней был оригинальный купальник молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло". Тем не менее, от аппетитной зоны декольте, обтянутой в упругую ткань, невозможно отвести взгляд - грудь так и просится на волю.

Стройная модель томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот и положив руку на поручень.

"Возвращаясь к некоторым путешествиям✈️🌊", - подписала Келли фото.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать