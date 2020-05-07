36-річна українська співачка Джамала поділилася "жахами", з якими зіткнулася під час свого навчання в консерваторії

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, а також звернулася до українців з пропозицією провести музичний майстер-клас.

Вагітна артистка постала в білій обтягуючій сукні з рукавами-рюшами, як завжди ідеальним макіяжем ніжних рожевих тонів і прямою укладкою. Незважаючи на посмішку на фото, Джамала присвятила пост спогадам про навчання: на скільки було важко, але вона впоралася.

"Коли я вчилася в консерваторії, урок з моєї спеціальності, вокалу, був на 8 ранку. Та це не означало, що для мене він розпочнеться о 8. Просто до цього часу потрібно було бути в класі, слухати своїх одногрупників і чекати своєї черги. Мені здавалося, що це повне божевілля, знущання над дітьми та інше 🤯 до речі, я потім уже дізналася, що це поширена практика в багатьох музичних вузах світу", - поділилася співачка.

Крім того Джамала анонсувала захід: "Прямий ефір про вокал, який ви так підтримали, я навіть не хочу називати майстер-класом, це скоріше урок. Я співати не буду!🤪 Співати будете ви!!!!! Так-Так-Так! Ми будемо розбирати саме ваші помилки. Я буду підключати до прямого ефіру того, хто задав питання. І вже на його прикладі в режимі онлайн ми розберемо складності і технічні проблеми, з якими стикаються вокалісти".

Всього за годину шанувальники встигли понад 3 000 раз оцінити пост артистки "сердечками". Коментуючі подякували Джамалі за шанс.

"Я б дуже хотіла отримати від вас урок 😍в прямому ефірі"

"Чудова ідея, ефір про вокал - це як океан в наперсток втиснути. А так хоч якісь орієнтири для розмови.👏"

"Це просто свято якесь!! Заздалегідь спасибі!"

"Боже, яка ти гарна😍"

Раніше ми повідомляли, Джамала поділилася у соцмережі тим, як важко займатися співом під час вагітності. Однак, як бачимо, вона все ж продовжує співати, більше того, організовує музичні онлайн-зустрічі.

"Що стосується співу під час вагітності, то важко фізично, тому що ти стаєш більше. А з точки зору техніки — діафрагма підперта весь час здається, що ти завжди вже розспівалась", - написала зірка.

Нагадаємо, Джамала вразила бездонним декольте у весільній сукні

Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала зважилася на несподіване зізнання