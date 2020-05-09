Далеко не всем звездам удается десятилетиями быть популярными и держаться на плаву. Слава многих заканчивается сразу же после того, как проходит несколько лет после пика их карьеры

Politeka.net вспомнила самых ярких звезд 1990-х годов, которых обожали миллионы, и которые сегодня практически полностью пропали с телеэкранов.

Пожалуй, самый известный молодой певец Андрей Губин пропал со сцены практически на пике своей карьеры. После нескольких успешных песен артист перестал давать концерты. Поговаривали, что он спился. В подтверждение этому спустя много лет показывали его фотографии, на которых он выглядел старым и болезненным человеком.

Еще один секс-символ 90-х, певец Влад Сташевский, который, расставшись с продюсером, не смог поддерживать популярность самостоятельно. В начале 2000-х певец пропал с экранов, а в 2010-х годах и вовсе стал заниматься бизнесом. Артист работал в фирме, которая занималась обработкой металлических отходов и металлолома.

Эпатажная певица Линда, которая запомнилась всем по песне «Я ворона» до сегодняшнего дня выступает, но популярна она среди небольшого количества людей.

Саша Зверева из группы «Демо», которая взорвала хит-парады песней «Солнышко в руках», сегодня живет в США. Она вышла замуж за американца, у нее трое детей и сейчас она ждет появления четвертого малыша.

Алена Апина в 2001 году родила дочь и практически исчезла со сцены. Певица пыталась работать телеведущей и даже преподавала музыку в школе, где училась ее дочь.

Напомним, что подурневший Губин решил больше не скрывать, что с ним произошло: "Да, я страшный как...".

Как писала Politeka, больной Губин вышел в люди, поклонники едва сдерживают слезы: "Что же с ним стало?".

Также Politeka сообщала, что Линдси Лохан, Маколей Калкин и другие звезды не выдержали испытание славой: фото до и после.