Популярний в 1990-х роках співак Андрій Губін розповів, чому в свої 46 років так погано виглядає

Мовчання він перервав після того, як в мережі з'явилися його свіжі фотографії, на яких артист зовсім не схожий на себе. Губін ошелешив хворобливим видом поруч з прихильницею. На фото у нього були глибокі зморшки і сіруватий колір обличчя.

Сам артист заявив, що зараз почуває себе набагато краще, ніж виглядає. Раніше він сильно хворів, але зараз зміг трохи стабілізувати своє здоров'я. Він займається спортом, проїжджаючи по 100 кілометрів на тиждень на велосипеді.

«Да я страшний як чорт...На фото втомлений — з п'ятої ранку на ногах, безсоння. Загалом відчуваю себе краще, ніж виглядаю. Намагаюся більше займатися спортом, щоб тестувати свій стан», - пояснив Губін.

На даний момент Андрій Губін працює з композитором Тарасом Ващишиним. Вони працюють над новим музичним матеріалом.

«Поки ми тільки записуємо нові композиції, і в даній ситуації це для мене важливіше, ніж гастролі. Але, навіть якщо я буду горбатий і кульгавий, зможу зробити такий музичний номер, що соромно не буде і діти від страху не заплачуть», - підкреслив співак.

Як відомо, Губін був дуже популярний в кінці 1990-х, але потім різко зник зі сцени. Подейкували, що у музиканта проблеми з алкоголем, але сам артист переконував, що захворів.

Нагадаємо, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна: «З Андрієм трапилася трагедія».

Як писала Politeka, хворий Губін вийшов у люди, шанувальники ледь стримують сльози: "Що ж з ним стало?".

Також Politeka повідомляла, що тяжкохворий Губін перервав мовчання, з'явилося термінове звернення: Ніколи...