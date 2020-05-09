Простым людям всегда было интересно, как живут знаменитости

В Твиттере появилась подборка фото из домов известных российских личностей, пишет Politeka.net.

На снимках представлены "хоромы" звезд шоу-бизнеса, можно сказать, круче, чем у британской королевы Елизаветы II. Автор публикаций подкрепил их своими меткими комментариями.

"Путешествие" по домам артистов началось с российской балерины Анастасии Волочковой. Известно, что звезда потратила миллионы на обустройство своего жилья и оно действительно выглядит, как царские хоромы.

Певец Филипп Киркоров решил сделать дом просторным с яркими элементами.

Артист Николай Басков редко хвастается своим интерьером без собственного изображения, но редкие фото царских хором все-таки можно отыскать.

Валерий Леонтьев отдает предпочтение леопардовому принту.

Дом Ирины Аллегровой заметно отличается от предыдущих звезд, но все же нельзя не заметить, что у нее на кухне также есть стул леопардовым принтом, как у Леонтьева.

Дом Алсу, как ни странно, тоже роскошный.

Певица Надежда Кадышева, предполагает автор, живет в квартире. Совсем скромно, в отличие от предыдущих знаменитостей.

Певица Маша Распутина живет в богатом доме. Роскошь заметна в каждом углу.

Дом телеведущей, терапевта Елены Малышевой.

Продюсер "На-На" Бари Алибасов сделал себе золотую туалетную комнату и с гордостью ее показывает.

Напомним, Филипп Киркоров сдал тест на китайский вирус, и рассказал о результатах.

«Понимаю беспокойство многих... Результаты отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!», - написал артист в своем Инстаграм.

Такое известие очень порадовало фолловеров Филиппа Киркорова. В комментариях к посту они желают ему здоровья.

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа.

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