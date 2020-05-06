Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как проводит время в самоизоляции

Красотка представила в сети фото и видео со своей вечеринки, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На одном из фото красотка предстала в соблазнительном наряде в компании жениха. Оливия позировала в длинном белом платье без белья. Наряд имел большие вырезы по бокам, из-за чего можно немного заметить грудь знаменитости.

Платье держалось на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей: "Ох, как жарко".

Тонкие линии ткани обвили стройную талию Калпо. Модель убрала волосы в высокий хвостик.

Девушка прижалась к возлюбленному и улыбнулась.

В посте модель призналась, что устроила вечеринку, точнее, выпускной вечер со своей "карантинной командой".

"Мы просто переместили мебель на улицу и украсили территорию тем, что смогли найти. Если у вас нет большой группы, все равно переодевайтесь и выбирайте королеву выпускного вечера", - подписала кадры звезда.

За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поддержали Оливию, а также отметили, что выглядит она превосходно.

Напомним, Оливия Калпо позировала в белом облегающем платье с большим декольте и вырезом в районе стройных ножек рядом с подругой. Последняя также предстала в длинном блестящем платье. Обе выглядели очень горячо,

За 14 часов пост, посвященный дню рождения подруги Калпо, собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов девушкам и присоединились к поздравлениям.

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