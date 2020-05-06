Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как проводит время в самоизоляции
Красотка представила в сети фото и видео со своей вечеринки, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На одном из фото красотка предстала в соблазнительном наряде в компании жениха. Оливия позировала в длинном белом платье без белья. Наряд имел большие вырезы по бокам, из-за чего можно немного заметить грудь знаменитости.
Платье держалось на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей: "Ох, как жарко".
Тонкие линии ткани обвили стройную талию Калпо. Модель убрала волосы в высокий хвостик.
Погода взъелась на украинцев: впереди новый удар, «держите под рукой телефон врача»
«Умоляю, помоги мне»: Украина простилась с известной певицей, за которую молились 2 года
Белла Хадид разделась и сверкнула влажным бюстом на диване: непристойные фото
Новые правила в клиниках с 5 мая: Минздрав экстренно предупредил украинцев
Девушка прижалась к возлюбленному и улыбнулась.
В посте модель призналась, что устроила вечеринку, точнее, выпускной вечер со своей "карантинной командой".
"Мы просто переместили мебель на улицу и украсили территорию тем, что смогли найти. Если у вас нет большой группы, все равно переодевайтесь и выбирайте королеву выпускного вечера", - подписала кадры звезда.
За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поддержали Оливию, а также отметили, что выглядит она превосходно.
Напомним, Оливия Калпо позировала в белом облегающем платье с большим декольте и вырезом в районе стройных ножек рядом с подругой. Последняя также предстала в длинном блестящем платье. Обе выглядели очень горячо,
За 14 часов пост, посвященный дню рождения подруги Калпо, собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов девушкам и присоединились к поздравлениям.
Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»
Как сообщала Politeka, Мисс Вселенная Оливия Калпо сводит с ума горячими фото: «Вы заставляете меня…»
Также Politeka рассказывала, что у горячей «Мисс Вселенная» Оливии Калпо развязался купальник на пляже: «Папа будет в бешенстве!»