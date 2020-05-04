24-летняя шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret взбудоражила сеть откровенным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на фоне океана.
Горячая брюнетка с мокрыми волосами остановилась на деревянной конструкции, видимо, только что выйдя из теплых волн, дабы попозировать. На ней был оригинальный купальник молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло". Тем не менее, от аппетитной зоны декольте, обтянутой в упругую ткань, невозможно отвести взгляд - грудь так и просится на волю.
Стройная модель томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот и положив руку на поручень.
"Возвращаясь к некоторым путешествиям✈️🌊", - подписала Келли фото.
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За считанные минуты фанаты щедро отблагодарили девушку, поставили почти 10 000 "лайков".
"Ошеломляющая"
"Такая горячая 🔥"
"Вау 🤩 🔥🔥🔥🔥"
"идеально"
"куда бы ты хотела отправиться, когда все это закончится? 😍🔥"
"На грани..."
Ранее мы сообщали, Гейл в коротких джинсовых шортиках надолго лишила сна армию поклонников. Звезда предстала в черном купальнике с блестками. Тоненькие лямки оплели грудь, придавая образу пикантности. Купальник подчеркнул пышный бюст. Аккуратная цепочка на шее и маленькие сережки дополнили образ.
В посте Келли рассказала, что опубликовала в своем YouTube то, как занимается спортом.
Также мы рассказывали, как Келли избавилась от остатков скромности и решилась на фото в обнаженном виде. Девушка сидела в душе и, будто бы, смущенно взглянула в камеру.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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