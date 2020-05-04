Фитнес-модель Ана Чери выставила напоказ сочные прелести на природе

Звезда предстала в соблазнительном коротком платье, которое обтянуло ее сочные формы, передает Politeka.net.

Наряд был на застежках, которые расстегнулись, видимо под давлением пышных прелестей звезды, казалось все вываливается.

Платье было спущено с плеч, что придавало образу пикантности. Бежевый лифчик вылез из-под наряда, засветив сочные груди во всей красе.

Красотка позировала на природе, обув кроссовки. Чери расставила ноги, и игриво покрутила волосы в руке.

Ана улыбнулась, закрыв глаза, будто наслаждаясь солнечным светом.

"Солнечные воскресенья - мои любимые. Надеюсь, у вас всех прекрасный день! ☀️☀️ смотрите мои истории ☀️☀️", - подписала снимок Чери.

За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили фигуру знаменитости, а также яркое фото и облегающий наряд.

Напомним, Ана Чери позировала в мини-бикини. Звезда предстала в крохотном ярком купальнике, снимая себя в зеркало.

Маленький верх едва держался на большой груди звезды. Было видно, как из купальника выпирали сочные прелести.

Лямки крохотных трусиков Ана натянула выше бедер, тем самым сделав акцент на эту часть тела.

Ранее сообщалось, что Ана Чери похвасталась не только неожиданной сменой прически, но еще и своими формами, которые скрывала под светлой толстовкой.

Девушка с посветлевшими локонами и состриженной челкой сверкнула своими формами. Ана Чери мило смотрела в камеру, одетая в небесно-голубую толстовку с надписью на груди.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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