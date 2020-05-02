Модель Оливия Калпо, которая является победительницей конкурса «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012», показала роскошное тело в прозрачном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
Так, модель позирует в крохотном купальнике, поверх которого решила надеть прозрачное пончо темного цвета, из-за чего виднеется явно лишнее. Дополнить образ звезда решила красивой сумочкой и браслетом на руке.
Уточним, что поклонники звезды активно лайкали снимок, хотя и не решились комментировать его.
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Как сообщалось ранее, Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, затянула пышные формы и порадовала поклонников
Звезда опубликовала два селфи в Инстаграм, которые "порвали" сеть. Модель предстала в облегающем топе синего цвета, который подчеркнул ее пышную грудь.
Звезда также захватила на фото свой великолепный пресс.
Оливия смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Она накрутила локоны, что сделало образ нежным.
Завершил ее лук макияж с акцентом на пухлые губы.
За 14 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
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