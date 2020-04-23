Слава Ким Кардашьян не дает покоя красавицам с пышными формами по всем миру: наверное, в каждой стране есть своя копия американской звезды

Politeka собрала фото девятерых девушек, которые составят достойную конкуренцию Ким.

Деми Роуз: британская Кардашьян

Британка моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Она регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.

Анастасия Квитко: русская Кардашьян

Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, но все равно всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.

Алена Омович: украинская Кардашьян

Омович не скрывает, что пышный бюст и крутые бедра – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами.

Набилла Бенатиа: французская Кардашьян

Француженка, как и Ким, прославилась благодаря реалити-шоу. В 17 лет она приняла участие в программе «Любовь слепа», где участники знакомились в полной темноте. После этого ее фото стали украшать страницы культовых мужских журналов.

Химена Санчес: мексиканская Кардашьян

Мексиканская копия Ким любит серфинг, ведет активный образ жизни и является ведущей спортивных ТВ-передач.

Соня Али: арабская Кардашьян

Соня похожа на Ким не только фигурой, но и чертами лица. Кстати, ее сестра Физа – копия Кайли Дженнер.

Марта Калифатидис: греческая Кардашьян

Лейла Райымбек: казахская Кардашьян

Вера Сидика: кенийская Кардашьян

Напомним, раздетая Алена Омович засветила лишнее, похваставшись новым образом.

Как сообщала Politeka, мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко чуть не разорвала мини-бикини аппетитными формами.