Слава Ким Кардашьян не дает покоя красавицам с пышными формами по всем миру: наверное, в каждой стране есть своя копия американской звезды
Politeka собрала фото девятерых девушек, которые составят достойную конкуренцию Ким.
Деми Роуз: британская Кардашьян
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Британка моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Она регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.
Анастасия Квитко: русская Кардашьян
Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, но все равно всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.
Алена Омович: украинская Кардашьян
Омович не скрывает, что пышный бюст и крутые бедра – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами.
Набилла Бенатиа: французская Кардашьян
Француженка, как и Ким, прославилась благодаря реалити-шоу. В 17 лет она приняла участие в программе «Любовь слепа», где участники знакомились в полной темноте. После этого ее фото стали украшать страницы культовых мужских журналов.
Химена Санчес: мексиканская Кардашьян
Мексиканская копия Ким любит серфинг, ведет активный образ жизни и является ведущей спортивных ТВ-передач.
Соня Али: арабская Кардашьян
Соня похожа на Ким не только фигурой, но и чертами лица. Кстати, ее сестра Физа – копия Кайли Дженнер.
Марта Калифатидис: греческая Кардашьян
Лейла Райымбек: казахская Кардашьян
Вера Сидика: кенийская Кардашьян
Напомним, раздетая Алена Омович засветила лишнее, похваставшись новым образом.
Как сообщала Politeka, мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко чуть не разорвала мини-бикини аппетитными формами.