42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками ярким пикантным снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда поделилась снимком, на котором она лежит на подоконнике в коротком халатике, задрав свои ножки вверх. В руках Анфиса держит своего лучшего друга – собаку, которую целует прямо в мордочку. Видно, что Чехова совсем не стыдится, оголяя свои ноги прямо до самых бедер. Ее волосы растрепаны, что придает фото особой пикантности.

«Доброго утра!

Даже если оно не доброе,

Если печалью, как тмином, обильно сдобрено,

Выморочено, выстрадано, как тесто замешано.

«Доброго утра» вам полный кулёк отвешаю!», - необычно поздоровалась со своими поклонниками артистка.

За несколько часов пост Чеховой собрал более 16 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее стихотворения и не забывают оставлять комплименты ее внешности.

«Обалденная!», «Анфиса, вы Ангел», «Какие ножки красивые!!», «Вот как значит все проходит...», «Супер!», «Спасибо!!! Это так жизнеутверждающе!», «Отличный кадр», «Нельзя смотреть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова удивила поклонников, показав себя с новой стрижкой и новым цветом волос. Теперь локоны слегка ложатся на плечи и заметно утратили рыжий цвет, став более русыми. По словам Чеховой, "каждая женщина должна сделать это, хотя бы раз в жизни!". Это она о внезапной смене имиджа.

Напомним, что Анфиса Чехова засветила пышный бюст под тонким кружевом: разлеглась на диване и...

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