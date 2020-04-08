42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила откровенными кадрами в супертесном наряде

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время занятия йогой. Чехова расположилась дома у себя в гостиной. На некоторых снимках она позирует прямо на диване, на других - опустилась на пол. Звезда согнула одну ногу в колене и отвела в сторону, руки при этом держала на уровне груди в жесте "мольбы".

Изюминкой атмосферных кадров стало, конечно же, не одухотворенное и довольное лицо Анфисы, а ее роскошная фигура. Знаменитость надела необычный комбинезон из тонкой черной ткани с прозрачными вставками, который выгодно обтянул все ее самые сочные прелести.

Примечательно, что за всем движениями хозяйки наблюдал домашний питомец - собачка породы французский бульдог по кличке Картошка.

"Самое интересное на этих фотографиях - это лицо Картошки, выразительно говорящее о том, что она думает о моей йоге😂 А на карантине без йоги никак. Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые вещи и в кадр🙈😂 Спасибо, моя глубокая и чуткая @anastasia.btyoga за уроки🙏🏻", - написала Анфиса.

Поклонники моментально кинулись обсуждать пост телеведущей:

"Картошка чудо, но и хозяйка огонь👏🦋"

"А я смотрю на Ваш диван, и все больше в него влюбляюсь 😁"

"Красоточка какая!"

"Потрясающая фигура!) ❤️"

"Это новая поза Картошки 😄"

"Все равно какая та не стандартная фигура"

"Анфиса, у вас диван поплыл"

"Что? Вы такая худенькая? Да уж, фигурой заткнула всех...😆. Мне тоже нужен костюм на большую грудь, но для велоспорта"

Ранее мы сообщали, Чехова показала своего 7-летнего сына Соломона. Звезда предстала в махровом халате, а ее ребенок в одних трусах. Внешний вид и прическа мальчика несколько обескуражили пользователей: «Подстригите это лохматое чуд...е», «Анфиса, почему Ваш сынок всегда с голым торсом? Неужели футболочку не хочется надеть ему?»

Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».