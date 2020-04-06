42-летняя российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова показала, как проводит время по утрам

Серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках Анфиса сидит в белом халатике с чашкой кофе. На другом фото ее сын Соломон подливает ей кофе в чашку.

«Вот все говорят «Живи Здесь и Сейчас». А как научить себя оставаться в моменте, и ценить эту жизнь не за Победы, Успехи и Подарки Судьбы, а просто так, в мелочах, ежедневно? Для этого веками люди придумывали себе Ритуалы!», - рассказала Чехова.

По ее словам, любая ежедневная мелочь, которая доставляет удовольствие, способна наполнить жизнь яркими красками. Сама Чехова любит по утрам пить капучино на кокосовом молоке. Она рассказала, что Соломон выпивает у нее по полчашки ее утреннего напитка. По словам Чеховой, она не пьет обычный кофе, который обжаривают до состояния углей. Вместо этого, она предпочитает кофе слабой и средней обжарки.

Всего за час пост артистки собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях все делятся своими предпочтениями и делают комплименты Анфисе.

«Вы мега красивые Анфиса и Ваш сын», «Вы суперские», «Любит мамочку. Как такую красивую не любить», «Вы такая красотка!», «Хорошенькие», «Люблю тебя, ты лучшая», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Чехову.

«Подстригите это лохматое чуд...е», «Анфиса, почему Ваш сынок всегда с голым торсом? Неужели футболочку не хочется надеть ему?», - пишут люди.

Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».