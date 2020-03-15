Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро" поделилась с пользователями сети наболевшим

Красотка опубликовала пост с фотографиями, на которых продемонстрировала роскошную фигуру, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в черной кожаной рубашке. Она так затянула прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте видны блестящие аксессуары артистки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом.

Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства.

Аксессуары, кроме указанных цепочек, дополнили образ.

Кроме того, на звезде были джинсы-клеши и шлепки. Серябкина находилась на пуфе, всячески изгибаясь и хвастаясь своим великолепием.

Оля смотрела в камеру, либо вбок, приэтом она расставляла ноги и приоткрывала губы, делая образ более горячим.

В посте артистка рассуждает о знаменитостях.

"Знаете, с чем сталкивается абсолютно любой артист, который становится self продюсером? С огромным грузом ответственности", - написала Оля.

По словам певицы, любая оплошность участника команды была его оплошностью, но когда структура построена самой, то ошибка артиста становится и ошибкой создателя.

"И это то, над чем мне приходится работать каждый день: 1. Стараться сделать все идеально. 2. Перестать грызть себя за то, что не всегда всё бывает идеально 💆🏻‍♀️💆🏻‍♀️💆🏻‍♀️", - подчеркнула Серябкина.

За 16 часов пост собрал окло 50 тысяч лайков и много комментариев:

"Все будет очень круто, у тебя по-другому не может быть! Наша любимая талантливая девочка💖", "Все получится😊Ошибки и есть опыт🙏", "Фотки конечно 🔥🔥🔥🔥🔥 как быть такой же о**еной как Серябкина?", "Ля😍💥какая👌...Оль все когда-то приходится делать самому, и отвечать тоже приходится самому. Но ты справишься, все получится 🙏🙏все будет хорошо! Ты большая молодец, 👍ты справишься, мы верим в тебя! 🙏💓💓💓", "фото безумно красивые,😍", "Так можно сойти с ума. Всегда думать о каждом шаге, о каждом решении....", "Стань моей госпожой", "Знойная красотка😍", "Милее создания я в жизни не встречал😍😍😍😍".

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.