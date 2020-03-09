Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко наслаждается отдыхом в Таиланде и радует поклонников очень откровенными снимками
Так, красотка, известная сейчас еще и как DJ Nana, порадовала многочисленную армию фанатов очень горячим фото, передает Politeka.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует на пляже. Она приспустила купальник, оголив грудь. Однако прелести красотки поклонникам рассмотреть не удалось, поскольку она прикрыла их большим зеленым листом.
На девушке – ни грамма макияжа, что, тем не менее, еще больше подчеркнуло ее природную красоту.
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«Продолжаю свой зелёный детокс, избавляюсь от лишнего... 🍃», – подписала снимок артистка.
Фанаты заценили смелость Насти, оставив под фото свыше пяти тысяч лайков и десятки комментариев, в которых, среди прочего, отмечают тот факт, что «листик, пожалуй, лишний».
Ранее мы рассказывали, что DJ Nana опубликовала фото с курорта, которое также скромным не назовешь. Девушка разлеглась на надувной подушке в форме звезды и выпятила на камеру свою объемную пятую точку в практически невидимых трусиках. Знаменитость была в раздельном купальнике и лежала на животе.
Также мы писали, что Кумейко поделилась кадром, на котором позировала в спортивном зале перед зеркалом. Артистка держалась за поручень и делала шпагат. В этот раз певица предстала в черном костюме.
«Наслаждаюсь моментом», - подписала фото Анастасия.
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