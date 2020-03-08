Модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото
22-летняя красотка из «Семейства Кардашьян» часто радует публику яркими постами в своем Instagram, передает Politeka.net
Самая молодая миллиардерша в мире обожает яркие фотосессии, результатами которых делится с многочисленными поклонниками в соцсети.
В этот раз она опубликовала фото, на котором во всей красе продемонстрировала свое шикарное тело. Облачилась Кайли лишь в белье, что и позволило разглядеть все самое горячее.
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Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные формы в невидимом белье: самый сочный ракурс
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Пикантности модель решила добавить убрать с плечей лямки бюстгальтера и приспусти его максимально низко.
Объёмная грудь Кайли едва не стала достоянием общественности.
Ранее супермодель надела сексуальный купальник и устроила фотосессию. Звезда наклонилась, чтобы пышная грудь удачно смотрелась в кадре.
Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».
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