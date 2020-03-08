Модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото

22-летняя красотка из «Семейства Кардашьян» часто радует публику яркими постами в своем Instagram, передает Politeka.net

Самая молодая миллиардерша в мире обожает яркие фотосессии, результатами которых делится с многочисленными поклонниками в соцсети.

В этот раз она опубликовала фото, на котором во всей красе продемонстрировала свое шикарное тело. Облачилась Кайли лишь в белье, что и позволило разглядеть все самое горячее.

Пикантности модель решила добавить убрать с плечей лямки бюстгальтера и приспусти его максимально низко.





Объёмная грудь Кайли едва не стала достоянием общественности.

Ранее супермодель надела сексуальный купальник и устроила фотосессию. Звезда наклонилась, чтобы пышная грудь удачно смотрелась в кадре.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».

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