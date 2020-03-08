Известные на весь мир красавицы-модели не забывают показать не только, как работают, но и как отдыхают. Отдых у всех разный, но знаменитых Ким Кардашьян, Ирину Шейк, Беллу Хадид и не только объединила любовь понежиться в постели или пококетничать перед камерой в белье

Ким Кардашьян-Уест умудрилась сохранить практически перфектную фигуру после нескольких родов и регулярно балует своих фанов в сети откровенными кадрами в белье, пишет Politeka.net со ссылкой на звездный Instagram.

А родственница Ким, 22-летняя Кайли Дженнер ранее поделилась свежими кадрами в "сториз" - она решила снять верх, оставшись лишь в бюстгальтере. От такого вида, у кого угодно подскачет давление. Пышный бюст девушки способен заставить фанатов часами предаваться фантазиям.

Также красавица из семейства Кардашьян любит позировать в прозрачных вариантах и купальниках:

Кайли Дженнер эпатировала публику своим бюстом внушительного размера, которые еле удержал бежевый бюстгальтер. Трусики в тон она «спрятала» за стразами на прозрачном костюме, который полностью утягивал ее тело, оставив лишь глубокое декольте до пупка. Волосы миллиардерши были уложены по примеру сестры, кроме того, они были светлыми с отросшими корнями. Позировала она с еще одной близкой родственницей Кендалл Дженнер

А вот топ-модель Белла Хадид покорила сеть, когда была в белом топе с кружевными вставками вверху и с глубоким декольте. На шее у нее блестела цепочка, а в ушах - длинные серьги.

Хадид улыбалась на первом фото, поднеся к губам бокал с напитком. Звезда пила с подругой на брудершафт.

На втором фото, видимо, красотки закусывали. Белла игриво смотрела в сторону, поставив знакомой рожки.

"Сумасшедшие, мы даже не вышли из одной утробы", - подписала фото модель.

Она и по подиуму ходит в кружевах, которые просвечивают:

И дома позирует:

И в купальнике любит позировать:

Ее коллега Ирина Шейк - и вовсе богиня в нижнем белье, как окрестили стройную красавицу многие СМИ:

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

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