Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала откровенный снимок с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наш остров, наши правила», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует вместе с подругой в экстремальных нарядах, которые элегантно подчеркивают роскошные формы девушек. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какие упругие формы», «боже, какие формы у вас – загляденье», «вот это бомбочки», «остров любви», «бомба», «уже, значит, острова покупаем», - пишут они.

Ранее мы писали, что певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала пикантные кадры с отдыха с подругой.

«Идем такие с ней…Me and my 🐐❤️», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кумейко идет с подругой, которая положила ей руку на пикантное место. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какой орех», «слишком горячо», «О боже, какие попки», «горячие попцы», «супер персики», «жмяк-жмяк», - пишут они.

Также мы сообщали, что Кумейко поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру.