Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина позировала в откровенном наряде и привлекающей внимание позе

Сольная певица Molly некогда позировала в топе из необычной ткане, расставив при этом ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото обладательница роскошных женственных форм удивила откровенной позой, сидя на траве. Позировала Ольга в штанах, "мохнатых" сандалях, топике и кофте. Российская артистка Серябкина при этом частично засветила свою объемную грудь:

«Какой у вас любимый месяц весны?) 💖 осталось три дня💓», - подписано фото.

Помимо прочего, поклонники в популярной соцсети восхитились выразительным взглядом знаменитости, а также ее смелой манерой одеваться и без стеснений позировать на камеры.

А ранее в своем посте горячая красотка поздравила всех с Днем святого Валентина. По мнению Ольги, самым ценным подраком являются чувства и впечатления.

"Главное – ваша любовь 💖🦋 И даже если у вас нет второй половинки, то проведите это время особенно!!! Встретьтесь с друзьями, родными или порадуйте себя чем-то. И дарите близким любовь. Я хочу начать прямо сейчас... Я вас очень люблю🦋 Вы – моя мотивация, вдохновение и поддержка во всем. Благодаря вам я чувствую себя любимой каждый миг ❤️❤️❤️ ", - подписала снимки Серябкина, предложив в конце выбрать лучшее ее фото из представленных в посте.

За день пост артистки собрал почти 60 тысяч лайков.

"Платье🤤", "красивая🤪😻", "И мы тебя сильно любим❤️❤️", "Любовь рядом ❤️😍", "Мы тоже тебя очень любим 💜💜 Будь самой счастливой не только в этот день, но и все 365 дней в году 🥰", "Mood на сегодня 6🙈 А ты очень красивая, всегда ❤️ с праздником 💋", "С праздником солнышко 😍❤️❤️", "моя самая большая любовь❣️❣️❣️", "Ля какое платьеееее😍", "Красотка", "Мы тебя тоже очень любим, это и не описать словами💕 С праздником тебя💜🤗❤😻", "...Ты самая лучшая. Стань моей единственной и не повторимой. Любовь - это такое чувство о котором нельзя молчать, потом действительно будет поздно...", "Ну, что я могу сказать, ты просто фотомодель, так фоткаться😻😻😻😍😍😍😍😘😘😘", "Зараза ненаглядная", "5 Любви и здоровья🙌🌟🎶👍👏😍💖", "Определенно 1) Поздравляю❤️", "С днём всех ❤ фото номер 2 😉", "Очень красивая и завораживающая девушка 😘😘😘😍 я влюблён", - написали пользователи сети.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

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