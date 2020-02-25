Популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, снявшаяся в главной роли в сериале "Великолепный век", появилась на красной дорожке в соблазнительном наряде
Красотка предстала в черном костюме с прозрачными вставками, пишет Politeka.net. Видео, на котором актриса позирует перед фотографами, она опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Звезда предстала в черном костюме необычного кроя. Верх, кроме области груди и рукавов, был прозрачным. Блуза выделила прелести красотки и натянулся на них. А низ - обтягивающие черные брюки.
Дополнили образ знаменитости различные украшения. Девушка сделала обычную прическу, убрав волосы в хвостик назад, тем самым не отвлекая от откровенного наряда.
Артистка улыбалась и выглядела свежо, а также максимально уверенно перед объективами.
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"СПАСИБО @bulgari и @constantinfilm за этот прекрасный, удивительный вечер / ночь 💍🎬 🎥 💖", - подписала видео звезда.
За три часа пост собрал более 160 тысяч просмотров и много комментариев.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, говоря, что она очень красивая, а ее фигура после похудения стала идеальной и теперь на Мерьем нужно равняться, в общем: "Нереальная красота".
Напомним, Мерьем Узерли поделилась фото, на котором предстала рядом с одним из представителей компании Netflix Дэвидом Голдманом.
Судя по геометке, снимок был сделан на Берлинском международном кинофестивале.
Актриса предстала в коротком черном платье в тонкую белую полоску с широкими рукавами и откровенным декольте. Мерьем загадочно смотрит в кадр с легкой улыбкой.
Ранее мы писали, что Мерьем Узерли покрасовалась в полумраке с известным британцем Джерардом Батлером.
На снимке и она, и Батлер улыбаются, фото делали, очевидно, в темное время суток. Кадр получился не очень качественным, но атмосферным.
Поклонники Узерли успели пошутить, назвав актеров "парочкой".
Напомним также, что на одной из последних фотографий Мерьем позировала лежа на диване в прозрачном платье с блестками, таинственно заглядывая на камеру. Актриса не подписала фото Инстаграм.
Напомним, звезда "Великолепного века" сразила фанатов задумчивым образом
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