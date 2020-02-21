Моніка Беллуччі продовжує дивувати відвертими спокусливими зйомками

55-річна актриса прикрасила сторінки модного глянцю чуттєвим образом. Знімки вона показала у своєму мікроблозі Instagram.

Беллуччі стала героїнею фотосесії італійського L’Officiel.

Модель позує в готельному номері з видом на Ейфелеву вежу. На ній – зухвале чорне боді з глибоким декольте і напівпрозорим ліфом. Поверх нього надітий строгий подовжений блейзер з чіткою лінією плечей і поясом, очертившим талію. Образ доповнили чорні колготки і короткі рукавички з принтом «гусячий крок».

Незважаючи на свій вік Беллучі виглядає чудово і стильно. Її, як і раніше, вважають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

Раніше вона поділилася своїми секретами краси.

Виявилося, що з самої молодості Моніка починає щоранку з контрастного душу. Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом з оливкової олії і меленого мигдалю.

А для збереження молодості Моніка рекомендує уникати пластичних хірургів, не робити уколів краси, а правильно налагодити систему догляду. Беллуччі слід лише двом правилам беззаперечно: очищення і зволоження.

«Я стежу за своєю шкірою, її сяйво і пружність – запорука гарного макіяжу. Я дуже відповідально підхожу до очищення і зволоження. Також я завжди намагаюся пити достатньо води, щоб не тільки моя шкіра, але і мої очі були сяючими».

А ще Моніка знає, як важливо доглядати за губами.

«У мене досить пухкі губи, і вони мають схильність до сухості, тому я постійно їх зволожую. Губи дуже важливі. На них всі дивляться, коли ви розмовляєте, їсте, ними ви цілуєте, тому вони повинні бути завжди м'якими», - расскаал легендарна модель.

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