Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret, Кэндис Сванепул порадовала поклонников новым элегантным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

«Одна любовь - одно сердце», - коротко говорится в подписи.

Так, на опубликованном снимке позирует в откровенном наряде, элегантно при этом задрав ногу. Как можно заметить, Сванепул позирует на фоне какого-то здания, которое походит ей по цветовой гамме.

«Люблю тебя!», «ты очень красивая», «так натурально выглядишь», «настоящий ангел», «королева», «твое тело- что-то нереальное», «великолепный вид», - пишут они.

Ранее мы писали, что известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Звезда либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения. На некоторых снимках Кэндис развязала купальник, делая фото еще более пикантным.

Дополнял соблазнительный образ Сванепул макияж с акцентом на голубые глаза.

Указанные фото появились на Инстаграм-странице звезды, на которую подписаны почти 14 миллионов пользователей. В результате за несколько дней пост собрал блее 200 тысяч лайков и большое количество комментариев. Модели написали массу комплиментов.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать