Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret, Кэндис Сванепул, поразила поклонников откровенными фотографиями

Известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру, пишет Рoliteka.net.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Звезда либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения. На некоторых снимках Кэндис развязала купальник, делая фото еще более пикантным.

Дополнял соблазнительный образ Сванепул макияж с акцентом на голубые глаза.

Указанные фото появились на Инстаграм-странице звезды, на которую подписаны почти 14 миллионов пользователей. В результате за несколько дней пост собрал блее 200 тысяч лайков и большое количество комментариев. Модели написали массу комплиментов.

Напомним, ангел бренда "Victoria’s Secret" Келли Гейл обнародовала снимки из джакузи с голубой водой.

Модель предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места. Девушка наслаждалась времяпрепровождением на яхте, попивая в чистой воде коктейль.

От удовольствия Келли даже прикрыла глаза и расставила ноги.

"Нет больше работы в 2019 году, ура! 🍸", - написала в посте Келли.

Ранее мы писали, что модель Victoria's Secret Хайди Клум предстала вообще без одежды, но при ярком макияже. Звезда подиума нежится в пенной ванне абсолютно голая. При этом, манекенщица игриво улыбается на камеру, повернувшись и обнажив из воды свое бедро.

Поклонники такой знаменитой красавицы оценили - пишут в комментариях, что звезда просто фантастически бодра в свои годы и выглядит превосходно.

Напомним также, что звезда Victoria's Secret Эльза Хоск нарвалась на критику из-за болезненного внешнего вида.

«Сделай меня лучше, чем Урсула Андресс», - говорится в сообщении.

31-летняя модель получила известность благодаря Victoria's Secret. Она участвовала на показах несколько лет к ряду. На фотографиях девушка показывает идеальное и подтянутое тело, однако последний снимок вызвал у ее подписчиков тревогу.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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