Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, представила свой бренд утягивающего белья 

Звезда разместила фото и видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

Звезда представила белье на моделях различного телосложения. Сама при этом пышногрудая знаменитость предстала в обтягивающем гольфе и юбке, из ткани похожей на кожу. Последняя была необычного кроя - с гармошкой в области талии и бедер. 

Гольф и юбка подчеркнули внушительные груди и бедра звезды. 

Волнистые волосы Ким распустила и закинула их набок. В одном из кадров Кардашьян сделала губы уточкой: "Ничего себе какая красотка".

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В посте знаменитость рассказала о коллекции бюстгальтеров, и другого нижнего белья и аксессуаров. По словам Ким, коллекция появилась в продаже в американских магазинах. 

За 10 часов пост знаменитости собрал почти миллион лайков. Пользователи сети порадовались за Ким и поздравили, а также поблагодарили и написали массу комплиментов. 

Напомним, Ким Кардашьян сделала фото на белых простынях. 

Она надела необычный черный наряд и раскинула темные волнистые волосы.

Ким сделала фирменный макияж: подвела глаза стрелками, выделила скулы и брови, а также украсила губы карандашом и помадой коричневого оттенка. 

За девять часов пост Ким собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев. 

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела белый парик, рекламируя новые оттенки теней с металлическим эффектом. Она примерила соответствующий наряд, который соблазнительно подчеркнул ее пышные формы.

Звезда красовалась в боди с высоким горлом и вырезами на бедрах, которое дополнили босоножки со шнуровкой.

Яркий макияж с использованием уже упомянутых теней, а также длинные белые волосы - смотрелись великолепно. 

Напомним, Ким Кардашьян была одета в золотистый латексный костюм, прекрасно обтягивающий ее пышные формы. За короткое время пост блоггерши успел набрать более миллиона лайков. Поклонники светской львицы оставляют в комментариях восторженные отклики на ее фото.

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Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.