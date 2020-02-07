Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, представила свой бренд утягивающего белья
Звезда разместила фото и видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)
Звезда представила белье на моделях различного телосложения. Сама при этом пышногрудая знаменитость предстала в обтягивающем гольфе и юбке, из ткани похожей на кожу. Последняя была необычного кроя - с гармошкой в области талии и бедер.
Гольф и юбка подчеркнули внушительные груди и бедра звезды.
Волнистые волосы Ким распустила и закинула их набок. В одном из кадров Кардашьян сделала губы уточкой: "Ничего себе какая красотка".
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В посте знаменитость рассказала о коллекции бюстгальтеров, и другого нижнего белья и аксессуаров. По словам Ким, коллекция появилась в продаже в американских магазинах.
За 10 часов пост знаменитости собрал почти миллион лайков. Пользователи сети порадовались за Ким и поздравили, а также поблагодарили и написали массу комплиментов.
Напомним, Ким Кардашьян сделала фото на белых простынях.
Она надела необычный черный наряд и раскинула темные волнистые волосы.
Ким сделала фирменный макияж: подвела глаза стрелками, выделила скулы и брови, а также украсила губы карандашом и помадой коричневого оттенка.
За девять часов пост Ким собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела белый парик, рекламируя новые оттенки теней с металлическим эффектом. Она примерила соответствующий наряд, который соблазнительно подчеркнул ее пышные формы.
Звезда красовалась в боди с высоким горлом и вырезами на бедрах, которое дополнили босоножки со шнуровкой.
Яркий макияж с использованием уже упомянутых теней, а также длинные белые волосы - смотрелись великолепно.
Напомним, Ким Кардашьян была одета в золотистый латексный костюм, прекрасно обтягивающий ее пышные формы. За короткое время пост блоггерши успел набрать более миллиона лайков. Поклонники светской львицы оставляют в комментариях восторженные отклики на ее фото.
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.