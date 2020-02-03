"Копия" артистки говорит, что похожа на папу

В Северной Осетии нашли двойника голливудской звезды, Анджелины Джоли

29-летнюю красотку зовут Алина Царахова, пишет Рoliteka.net.

Девушка старается не замечать свое сходство с мировой знаменитостью. По ее словам, она похожа на отца и не собиралась копировать Джоли.

Комментаторы все же не могут не заметить сходство с мировой звездой и постоянно сравнивают осетинку с ней. В результате у Алины возросло количество подписчиков в Инстаграм, их уже более 22 тысяч.

Красивые, раскосые глаза, высокий лоб, подчеркнутые скулы, большые губы и идеальный носик - это главные сходства Алины со звездой, совсем не отличить.

У красавицы из Северной Осетии модельная внешность, но она пока предпочитает домашний уют славе.

Стоит отметить, что девушка работает и воспитывает сына, Давида и делится рецептами. О личной жизни Цараховой мало чего известно. К слову, девушка удалила фото с мужем.

Напомним, у Анджелины Джоли есть множество поклонников по всему миру. Три года назад одна из них, Сахар Табар, прославилась своей необычной внешностью.

Девушка сделала пластические операции (коррекция носа и липосакция, а также «накачала» губы), но в итоге она стала походить больше на персонажа из мультфильма «Труп невесты».

Мать девушки, видя такую одержимость, просила дочь завязать со всем этим, но та не послушалась, поскольку лайки и комментарии в сети были для нее гораздо важнее слов родных. Сейчас же Сахар сожалеет, что не последовала совету матери, потому что если бы сошла с этого пути, то была бы гораздо счастливее.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли недавно призналась, что однажды влюбилась в модель Дженни Линн Шимицу, с которой она могла вступить в брак.

Это произошло во время съемок драматического фильма "Ложный огонь" (Foxfire) 1996 года выпуска, когда она была бисексуальна.

Анджелина Джоли встречалась с Дженни Линн, но позже они расстались.

Напомним также, что Анджелина Джоли не сомневается, что брак с Брэдом Питтом распался по его вине, ведь он много выпивал и не мог контролировать эмоции.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило"

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