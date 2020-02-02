Исполнительница снималась во многих откровенных фотосессиях, но среди них имеются те, которые на порядок превосходят остальные

Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала свои женственные изгибы

Певица позировала, вероятно, в сосновом бору. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены и ныне сольная артистка Molly красуется, стоя в кожаном корсете на шнуровке. Кадр получился очень атмосферным, некоторые из поклонников звезды назвали ее на этом фото "сладкой", "огненной", "величавой" и отметили, что она очень эффектно смотрится на фоне этого чуда природы.

Серябкина эффектно смотрит в объектив камеры, даже, несколько надменно, ее наряд в форме короткого корсетного платья выгодно подчеркнул все приимущества женственной фигуры артистки.

Кроме того, в комментариях под фото фаны пишут о том, что в каком бы образе Ольга не появилась перед камерами - она всегда невероятно хороша.

Ранее, звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.