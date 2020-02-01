Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, показала пышную фигуру в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных снимках Квитко позирует в чрезвычайно откровенном платье, из-под декольте которого грудь девушки едва не вываливается. На это же обратили внимание и поклонники звезды.

"огонь!", "боже, как можно быть настолько пышной и красивой!", "идеальный вид", "формы – просто бомба", "выглядит чертовски сексуально", - пишут они.

Как сообщалось ранее. модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян из-за ее роскошных форм, взбудоражила внешним видом в узком платье. Красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в невероятно соблазнительном образе. Настя позировала, сидя на диванчике в ресторане. На ней белое платье, которое "тесно" обтянуло завидные прелести. Зона декольте не впечатлит разве что слепого. А от тонкой талии и широких бедер звезды может пойти кругом голова.

Квитко подняла руки вверх, открывая взгляду поклонников прекрасный вид на ее необъятные "холмы". Публика по достоинству оценила жест инстадивы, поставив всего за несколько часов более 60 тысяч лайков. Фанаты русской Кардашьян засыпали ее комплиментами, сравнивая то с ангелом, то с богиней.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.