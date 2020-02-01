Девушка, по праву считавшаяся самой красивой в мире в юном возрасте, Тилан Блондо в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру

18-летняя французская модель опубликовала фотографию со съемок для Cosmopolitan, передает Politeka.

В кадре она позирует босиком, в длинном атласном серебристом платье с разрезом, который позволяет рассмотреть длинные и стройные ноги красотки.

На руках Тилан видно несколько татуировок.

В подписи к фото девушка поблагодарила команду, которая работала с ней на съемках в Мадриде.

Под фото оставили свыше 86 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи восторгаются внешностью и молодостью девушки.

Ранее мы рассказывали, что красотка поделилась фото, на котором она позирует в темном костюме пестрой расцветки. На Тилан брюки, обтянувшие ее стройные ножки и аппетитные бедра, а также топ с длинными рукавами, открывший восхитительный вид на зону декольте. Заметно, что модель не надела нижнего белья.

Мы также писали, что Блондо опубликовала в сети видео бэкстейджа с очередных съемок. В кадре девушка сидит замотанная в банное полотенце, на ней минимум косметики и слегка влажные волосы. Несмотря на то, что модель фактически обнаженная, на ней серьги и браслет.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».

Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо.