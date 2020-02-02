Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась невероятными формами на подборке фото в супероблегающей одежде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram инста-звезды.

Так, на опубликованных снимках Алена Омович позирует в элегантном черном платье, коротких черных кожаных шортах, тонком костюме цвета хаки с портупеями, такого же цвета мини-платье с глубоким декольте и тонким пояском на талии, а также много других не менее изысканных и откровенных образов показала на своей странице модель.

Ее тонкие ножки обуты в облегающие ботфорды выше колен черного или бежевого цвета или в черные туфли на шпильке, а также босоножки серебряного цвета или из светлой замши.

Все наряды только подчеркивают ее сочные формы.

Дополняет образ инста-звезды броский макияж, красивые серьги и разные аксессуары, например, портупеи или пояс. Сама модель позирует в самых откровенных позах, которые не могли не оценить ее фолловеры в сети.

«Какое из 10 фото вам понравилось больше всего? 💔1/2/3/4/5/6/7/8/9/10?🙉 Я как всегда не могу выбрать ) Потому что все фото шедевры🔥», – написала она.

В комментариях поклонники отреагировали на фотоподборку Омович.

«А что-то подороже скутера не могли использовать», «все фото супер когда все подобрано со вкусом и фотограф большой молодец 👍🏻 😊😊😊😊», «3,4,8,10 классные. А вообще как всегда всё идеально)))💋Вы прекрасны», «Честно все фотки ох**енные 🏽‍♀️вот прям реально.А у Саши ещё и видос крутой с тобой 👌🏽Надо бы его в ленту тебе залить,топчик», «Блин. Я бы даже денег дал чтобы автограф у вас взять. Мой кумир женственности. Без издевок.», «хочу похудеть как вы ! А какой у вас рост ?», – пишут в сети.

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