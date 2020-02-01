Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид порадовала подписчиков фотографиями с новой съемки

В своем Instagram 23-летняя красотка поделилась несколькими снимками, сделанными во время фотосета для VOGUE Hong Kong, передает Politeka.

На кадрах Белла предстает в разных образах. Так, на первом снимке она в черном, расшитом пайетками платье с огромным декольте практически до пояса лежит на белоснежной постели.

На второй фотографии на ней длинное черное струящееся платье с открытой спиной и белые босоножки на высоком устойчивом каблуке.

На третьей она позирует, со стулом в атласном ультра коротком платье белого цвета.

Запечатлела Беллу известнейший американский фешн-фотограф Зои Гроссман, которая часто работает с супермоделью.

Белла Хадид сегодня считается самой красивой женщиной в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования пластического хирурга Джулиана де Сильвы, который рассчитывает идеальную внешность по формуле «золотого сечения», изобретенной древними греками.

Пропорции лица Беллы – размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти – составляют 94,35%. Этот показатель ближе всего к идеальному соотношению.

В свое время девушка серьезно увлекалась конным спортом и даже готовилась к Олимпиаде 2016 года. Однако планам не судилось сбыться: после укуса клеща она перенесла болезнь Лайма, что поставило крест на ее спортивной карьере.

Прежде чем взойти на подиум, некоторое время Белла Хадид поработала в кафе в Малибу, затем поступила в школу дизайна в Нью-Йорке и успешно окончила заведение, увлекалась фотографией.

Чтобы добиться успехов в модельном бизнесе, девушка прошла через нож пластических хирургов. После пластики носа и губ ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешн-бизнесе.

В августе 2014 года Белла заключила контракт с IMG Models. Сегодня она является одной из самых успешных моделей в мире.

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