Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly) предстала в очень жарком образе

На фото, размещенном на фан-страничке звезды, Оля предстала в белом топе, под котором не было белья, пишет Politeka.net. Пуговицы на топе едва держались, и, кажется, будто сейчас они оторвутся под грузом груди.

Сквозь отверстия между пуговицами можно заметить оголенную грудь российской знаментости.

Также на артистке - голубые джинсы на высокой талии, которые подчеркнули ее стройность.

Серябкина закинула длинные волосы назад и страстно посмотрела в камеру. Девушка выставила язык и облизала верхнюю губу.

Образ певицы дополняет неброский макияж.

Видно, что Оля позирует в одном из заведений, сидя на стуле рядом со столиком. Позади заметны сотрудники кафе, посуда и касса.

"Тeбe будeт груcтно долгое время, a пoтoм тебе будет все pавнo и этo лучшee чувствo в миpе.😋", - подписано фото Серябкиной.

За девять часов пост звезды собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Как мило🌼🔥🙌😍👏", "Да?", "Да,да,да👍", "Это самое крутое чувство ❤️", "Вкусненькая😍", "Хороша", "Мне будет вкусно🔥❤️", "Обсаженная в хлам , судя по глазам !!!", "Оля у тебя с**ки видно", "Такое ощущение Оля, что тебе секса и любви в жизни не хватает, судя по твоим постам!", "Аппетитная", "сама придумала? :)", "Сначала это было грустное чувство,но потом мне всеравно необходимо было пойти с ней под венец и это самое лучшее чувство в мире.😁😘", "Что за фотограф, руки отрезал...", "Олька ты шоо без лифчика", "Уффф", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на полу, судя по всему обнаженной, но при этом прикрывшись плащем. Артистка приспустила одежду с плеч, результате чего показалась ее пышная грудь.

Оля смотрела вверх в объектив. Девушка слегка прислонилась к стене, раскинув оголенные стройные ножки.

Напомним также, что Оля Серябкина позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе.

Она красовалась, стоя в воде. Кадр получился очень атмосферным. Ее выдающиеся округлости, и женственная фигура в целом - на снимке отчетливо видны.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.