Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука с предствателями Кабмина и руководством Национального банка

Об этом Зеленский заявил в пятницу, 17 января, на встрече с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», - заявил Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая является в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», - отметил президент.

Он добавил, что, по словам премьера, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что получили от Алексея Гончарука заявление об уходе в отставку.

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

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