Скандал навколо прем'єр-міністра Олексія Гончарука отримав продовження

Як передає Politeka.net, в мережі опублікували третю частину розмови Олексія Гончарука з топ-чиновниками України ( щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця).

У цій частині розмови топ-чиновники обговорювали ревальвацію до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку країни, під час чого прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось робити!".

Глава Кабміну Олексій Гончарук закликав представити президенту Володимиру Зеленському реалістичний прогноз в країні на наступні три роки.

"Мені здається, головне питання – реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Може бути, до літа. Концесія... Те ж саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Те, що ми повинні представити президенту і сказати: на наш погляд, у наступні три роки ситуація в країні буде наступним чином. І ось там більш-менш детально... Виходячи з цього маневру нам треба слабкі сторони. Хто програє? Це два моменту, як ми рятуємо", – йдеться на запису, яка була зроблена нібито в кабінеті прем'єр-міністра України.

"Дивіться. Скажу з людської мови на... Йому (Зеленському) треба сказати: дивись, Вова, те, що зараз курс менше, означає, що олів'є в наступному році на наступному новорічному столі...", – заявив Гончарук, закликаючи "доступно" пояснити Зеленському економічну ситуацію в Україні.

"Дивіться, Володимир Олександрович: ось це сталося з ось цим. Ось це сталося з валютою. Йому потрібно розповісти історії. У нього в голові, коли з'явиться виразна картинка...", – продовжив Гончарук.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Володимиру Зеленському необхідно показати і негативну сторону. Розмовe підтримала Катерина Рожкова, і припустила, що курс долара може не зрости найближчим часом.

"Тепер ми говоримо: якщо все це зберігається, ми будемо, умовно кажучи, входити десь 23 – 20 (курс долара). І де-то ми будемо через рік. Через два. Через три", – заявила топ-чиновник НБУ.

Раніше ми розповідали про те, що соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Після публікації перших частин розмови Олексій Гончарук не з'явився на засідання фракції "Слуги народу", а через час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито прем'єр вже написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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