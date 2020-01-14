Популярная модель Деми Роуз, которую называют «новой Кардашьян», решила порадовать поклонников снимком в купальнике

Как сообщает Politeka, фотографией девушка поделилась в Instagram.

Так, девушка позирует в белье, выставив напоказ аппетитные прелести.  При этом у девушки мокрые волосы. Поклонники модели не стали сдерживать себя, о чем говорят комментарии под снимком.

«Как стреляешь глазками», «вау, огонь», «невероятная», «такая серьезная», «прекрасная девочка», «дорогая, ты бомба!», - пишут они.

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Как сообщалось ранее, звезда сети Деми Роуз показала, как релаксирует.

Фигуристая британка насколько "приучила" публику к откровенным публикациям и частым, что поклонники буквально дежурят на ее странице в соцсети и пишут ей "когда же будет новая порция?".

Так на новых опубликованных фото обычно раздетая Роуз предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".

Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга. "Женщинам на зависть, мужчинам в удовольствие" - именно так выразился один из фанов знаменитости в сети.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

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Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.