Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио показала, как резвится на отдыхе

Супер-модель отдохнула на одном из лучших курортов мира. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикации знаменитости.

Одна из самых эффектных манекенщиц мировой индустрии моды Амбросио отдыхает с семьей у океана. Манекенщица из Victoria’s Secret, в какой-то момент, видимо, решила оставить детей с помощниками и нянями и отправилась вечером на прогулку.

Так на новых опубликованных кадрах, модель предстала с светлом наряде - топе и юбке в максимальным разрезом, артистка так эффектно подняла ногу на одном из снимков, что некоторым поклонникам показалось - Алессандра забыла надеть белье под наряд. Хотя, возможно, фанам модели - это все только показалось.

На других - дневных - снимках, Алессандра Амбросио красуется в ярком раздельном купальнике: звездная красавица с ананасом в руках позирует на пляже, обнимает своих детей и целуется с любимым.

Ранее мы сообщали, самый успешный ангел Victoria's Secret, 38-летняя модель Адриана Лима, похвасталась новым снимком в соцсетях. Она предстала в черном купальнике, лежа возле моря. Девушка кокетливо придерживала волосы, которые развевал ветер.

Фото собрало свыше полмиллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Всего же на страницу «ангела» подписаны свыше 12 миллионов человек.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя