Красотка Деми Роуз, которую прозвали "британской Кардашьян", продолжает радовать поклонников откровенными фото

Как сообщает Politeka.net, Деми добилась грандиозных успехов в модельном бизнесе. Хотя ее параметры далеки от модельных. Девушка имеет очень низкий рост, при этом у нее полная грудь и пышные бедра.

Она также ведет свою страницу в сети Instagram, где рекламирует белье и повседневную одежду. Кроме таких снимков у нее появляются снимки с повседневной жизни. На ее блог уже подписано 11 миллионов подписчиков, они неустанно восхваляют фигуру девушки.

В этот раз она поделилась пикантными кадрами в своем Stories в блоге Instagram. Девушка предстала перед пользователями сети в крохотном бикини желтого цвета. Ее необъятные формы едва не вываливаются из купальника. Темные волосы собраны в косичку, а на лице минимум макияжа.

Соблазнительные кадры были сделаны на экзотическом пляже: белый песок, пальмы и синее море. Другой кадр девушка сделала, позируя на шезлонге.

Также ранее сообщалось, что недавно в Instagram-Stories официальной фанатской группы появился пикантный снимок Деми. Похоже девушка может обнажиться перед любым фотографом, ведь она снова предстала перед публикой полностью голой.

Деми позировала на постели, лежа на животе. На ее лице яркий макияж, на голове банное полотенце. А образ жгучая красотка дополнила серьгами в форме змеи.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии, но по крайней мере они смогут насладиться видом ее шикарной фигурой.

Напомним, новая Кардашьян вывалила огромные арбузы без белья.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.