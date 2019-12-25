Супермодель Наоми Кэмпбелл произвела фурор на модном показе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм топ-модели.

Так, в рамках Недели Моды в Лондоне, Наоми вновь организовала шоу Fashion For Relief, благотворительный показ в помощь по-настоящему нуждающимся людям. Главная героиня вечера, конечно, была сама хозяйка. 49-летняя модель встречала гостей в полупрозрачном черном платье, демонстрирующем прекрасную физическую форму его обладательницы.

Ранее мы рассказывали о том, что российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом Capital Hill Residence в Барвихе, построенный для Наоми Кэмпбелл. Это – единственный в мире жилой дом, спроектированный легендарной британкой Захой Хадид.

На строительство дома ушло 140 миллионов долларов. Он расположен в лесу недалеко от Рублево-Успенского шоссе, на территории поселка Барвиха. Его дизайн уникален, потому что сверху особняк похож на космический корабль и выполнен из экологических материалов.

За него просят 150 миллионов долларов, хотя в текущих экономических условиях риэлторы называют такую цену «нереальной».

Также мы сообщали, что Наоми Кэмпбел посетила церемонию The Fashion Awards 2019 в лондонском Альберт-холле.

Для мероприятия, которое называют «модным Оскаром», красотка выбрала прозрачное платье с вышивкой, украшенное стразами. Черный прозрачный наряд подчеркнул изгибы фигуры модели, а самые пикантные части тела закрыла вышивка, украшенная камнями, однако она не скрыли того, что под платье Наоми не одела бюстгальтер.

Напомним, известная модель взбудоражила всех голым фото.

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.