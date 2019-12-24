Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина презентовала новую видео-работу на свою сольную песню и показалась в сети в белом купальнике
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Так на новых опубликованных кадрах, певица Molly красуется в черном костюме с глубоким декольте, присутствуют пышная укадка, обувь на каблуке - образ получился стилистическим и даже несколько дерзким. Новый клип, как и песня певицы понравились не всем, другое дело - образ артистки:
«Уххх)))»
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«Ну даешь 😍👸»
«Сладкая какая»
«Так себе, конечно, клип»
Фан-группа же исполнительницы каждый раз за ней "поспевает" и публикует редкие откровенные кадры артистки в сети. На этот раз была опубликована фотография на которой певица сидит у бассейна в белом купальнике.
Поклонники в восторге от увиденного - пишут, что певица "соблазнительная" и просто "невероятная".
Напомним, экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.
На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".
Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.
Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.
Поклонники довольны и пишут, что Ольга "одна из самых горячих звезд".
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.