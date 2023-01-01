Некоторые продукты из праздничного меню могут быть особо опасными для здоровья

Майонез

Мало того, что это практически наполовину чистый жир, магазинный майонез еще и содержит в себе множество химических ингредиентов, которые несут за собой непоправимый вред органам пищеварения. Поэтому эксперты по здоровому питанию советуют свести к минимуму использование этого продукта, а если уж и использовать, то готовить его самостоятельно.

Алкоголь

Конечно, без него в новогоднюю ночь никуда, но медики все-таки настоятельно рекомендуют уменьшить общее количество спиртных напитков в праздники. Не обязательно отказываться от них вовсе, но пусть это будут 1-2 бокала шампанского, и не более. А лучшим выбором станет белое сухое вино.

Если поступить вопреки этому совету, организм получит ударное количество алкоголя и спровоцирует тяжелый похмельный синдром. Если уж это и произошло, читай как избавиться от его симптомов здесь.

Жирное мясо

Новогодние мясные блюда — это настоящие калорийные «бомбы», которые в дальнейшем дадут о себе знать увеличившимися боками и бедрами. Мясо — достаточно тяжелый для пищеварения продукт, а в качестве ночной трапезы оно и вовсе создаст серьезную проблему для нормального пищеварительного тракта.

Если отказаться от них никак не получится — держи под рукой специальные ферментные препараты, которые сгладят последствия.

Колбасы

Какой же новогодний стол без колбасной нарезки? Но не стоит забывать, что они крайне вредны, так как в них содержится большое количество консервантов и других химических веществ, которых лучше избегать. Уж лучше попробовать запечь буженину самостоятельно, чем покупать различные «салями» и «докторские».

Мандарины

С ними все будет хорошо, если помнить что у цитрусовых высокая кислотность, которая может негативно влиять на желудок. А значит увлекаться ими не стоит.