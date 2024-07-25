"Укренерго" повідомило про складності відновлення енергетики до зими через руйнування від атак Росії, з оптимістичними прогнозами на покращення ситуації в серпні.

Руйнування української енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії є значними. Член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко підкреслив, що відновити енергосистему до зими буде надзвичайно складно.

Що очікувати від енергетики зимою Україна активно працює над відновленням інфраструктури, пошкодженої під час війни, готуючись до зимового сезону. Проте повне відновлення всіх об'єктів є малоймовірним через масштабні руйнування.

Юрій Бойко зазначив, що обстріли російських окупантів завдали значних ушкоджень, і відновлення або реконструкція постраждалих об'єктів вимагатиме тривалого і складного процесу.

Бойко також зазначив, що набір інструментів для підготовки до зими змінюється порівняно з попередніми роками, відповідно, змінюються і очікування. Він також додав, що енергетики роблять все можливе для відновлення нормальної роботи енергетичної системи. Існують кілька сценаріїв, як Україна може пройти найближчу зиму.

"Звичайно, є як оптимістичні, так і більш обережні прогнози. Проте зазначити, скільки саме годин у зимовий період можуть бути перебої з електропостачанням, складно через невизначені фактори. Тому публічні прогнози можуть бути неточними. Важливо зосередити зусилля на відновленні базової генерації, зокрема ТЕС, і розвивати розподілену генерацію", – сказав він.

Нагадаємо, що "Укренерго" оприлюднило прогноз покращення ситуації з електроенергією. Голова компанії Володимир Кудрицький зазначив, що вже в серпні очікується полегшення ситуації, оскільки обсяги генерації зростуть, а на об'єктах будуть проведені необхідні ремонти.

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